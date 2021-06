POL-HB: Nr.: 0450 --Überholmanöver am Sielwall

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Sielwall Zeit: 13.06.2021, 13:40 Uhr

Sonntagmittag wollte ein 19-jähriger BMW-Fahrer in der Östlichen Vorstadt zwei vor ihm fahrende Autos überholen. Das Überholmanöver scheiterte, der Fahranfänger wich auf den Fußgängerweg aus und kollidierte beinahe mit einer Familie. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Gegen 13:40 Uhr war der 19-Jährige mit seinem BMW vom Osterdeich kommend in Richtung Sielwallkreuzung unterwegs. Vor ihm fuhren ein Kleinwagen, sowie ein 54-jähriger mit seinem VW-Bus. Der Bulli-Fahrer setzte einen Blinker, um in die Blücherstraße einzubiegen. Nach derzeitigen Ermittlungen gab der Fahranfänger Gas und wollte in der Tempo 30-Zone gleich beide Autos überholen. Nach eigenen Angaben, war der 54 Jahre alte VW-Fahrer schon halb auf der Gegenfahrbahn, als der BMW von links kam und es grade noch schaffte auszuweichen. Jedoch konnte der 19-Jährige die Fahrspur nicht mehr halten, fuhr auf den Gehweg der Straße Sielwall und kam zum Stehen. Um nicht angefahren zu werden, sprangen mehrere Passanten, darunter eine Familie, zur Seite. Der 19-Jährige stieg aus und ging aggressiv auf den 54-Jährigen zu. Daraufhin verständigte der Bulli-Fahrer die Polizei. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt

Einsatzkräfte nahmen den 19-Jährigen mit zur Wache und beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Familie, die beinahe angefahren wurde, sich als Zeugen bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

