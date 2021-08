Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 24.08.2021, gegen 02:00 Uhr, kam es an einem Anwesen in der Weinstraße, zu einer Sachbeschädigung. An der Tür zu einem Wintergarten im Bereich Weinstraße/Ecke Georg-von-Weber-Straße wurde durch bislang unbekannte Täter gegen das Türblatt geschlagen oder getreten. Neben einem lauten Knall wurde ein Sachschaden in Höhe von 100.- Euro angerichtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell