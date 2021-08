Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: medizinischer Notfall entpuppt sich als Trunkenheitsfahrt

Schwegenheim (ots)

"Person liegt im Abfahrtsbereich der B9 an der Anschlussstelle Schwegenheim neben einem Pkw", diese Mitteilung ging gestern Abend bei der Polizei Germersheim ein. Eine Streife stellte vor Ort einen 48-Jährigen aus Ludwigshafen fest, der beim Eintreffen der Beamten in seinem Fahrzeug saß und über massive Schmerzen klagte. Die Beamten informierten umgehend einen Rettungswagen, weiterhin stellten sie im Innenraum des Fahrzeuges zwei leere Schnapsflaschen und bei dem Fahrer eine "Alkoholfahne" fest. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hier besserten sich seine Schmerzen zusehends, sodass eine weitere Behandlung nicht von Nöten war. Der mittlerweile durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,16 Promille, sodass noch eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens fällig wurden.

