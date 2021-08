Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Betrugsmasche Gewinnversprechen" mal drei

Kreis Germersheim (ots)

Bereits zum dritten Mal innerhalb von zehn Tagen erhielt ein 76-Jähriger aus dem Landkreis am Dienstagmorgen einen Anruf, in dem ihm zu einem angeblichen Gewinn gratuliert wurde. Wie bei den vorausgegangenen Taten am 14. und 20.08. durchschaute der Rentner die Masche und beendete das Gespräch, sodass ihm kein Schaden entstand.

