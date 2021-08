Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall im Wellbachtal

B 48 Wellbachtal (ots)

Infolge eines Fahrfehlers kam ein männlicher Motorradfahrer am 25.08.2021, gegen 15:00 Uhr, auf der B 48 im Wellbachtal zu Fall. Der Kradfahrer war von Hofstätten aus in Richtung Rinnthal unterwegs und zog sich beim Sturz in einer Rechtskurve eine Verletzung an der Schulter zu, welche die Verbringung des Fahrers in ein Krankenhaus zur Folge hatte. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell