Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210511-4: Terrassentür eingeschlagen und Bargeld gestohlen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Montag (10. Mai) zwischen 6 Uhr und circa 15 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße 'Mühlenweg' in Alstätten/Burbach eingedrungen und haben nach derzeitigem Sachstand Bargeld entwendet. Der Geschädigte (25) bemerkte gegen 15 Uhr beim Betreten des Hauses, dass die Eingangstür von innen zusätzlich mit einem Kettenschloss verriegelt war. Laut eigenen Angaben sah der 25-Jährige beim Betreten des Gartens, dass die Terrassentür offen stand. Der oder die Täter haben diese, nach derzeitigem Ermittlungsstand, mit einem Gegenstand eingeschlagen, daraufhin geöffnet und im Haus sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder im Tatzeitraum am Mühlenweg etwas Verdächtiges beobachtet haben, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

