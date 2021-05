Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210511-3: Mitarbeiter des Werkschutzes bemerkten Einbruch - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Täter durchwühlten das Mobiliar in einem Bürogebäude des Martinswerkes und Zerkratzten auf ihrer Flucht drei Fahrzeuge.

Mitarbeiter des Werkschutzes hörten am Sonntag (09. Mai) um gegen 0.20 Uhr auf dem Gelände an der Kölner Straße in Kenten einen lauten Knall und gingen diesem nach. Dabei bemerkten sie eine offenstehende Tür eines Bürogebäudes. Unbekannte hatten sich offenbar unbemerkt Zutritt verschafft und die Büroräume betreten. Auf dem Rückweg zur Pforte fielen den Werkschützern zwei Männer auf, die auf dem Gelände in Richtung Quadrath- Ichendorf wegliefen. Dabei sind sie dicht an mehreren abgestellten Autos von Mitarbeitern gelaufen. Die Werkschützer schauten sich die Autos genauer an und stellten an drei Autos Kratzer fest. Polizisten nahmen den Tatort auf und fertigten Fotos.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienstliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder auch oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell