POL-REK: 210511-2: Fahrraddieb vorläufig festgenommen - Hürth

Zivilpolizisten bemerkten einen Verdächtigen, der in der Kölnstraße vor der Hausnummer 22 ein Fahrrad entwendete. Die Eigentümerin wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu melden.

Ein 50-jähriger, einschlägig wegen Fahrraddiebstählen polizeibekannter Mann, fiel Zivilpolizisten am Montagabend (10. Mai) um 18.50 Uhr an der Haltestelle Hürth-Hermülheim in der Hans-Böckler-Straße auf. Der Mann bog in die Kölnstraße ab und nahm ein an der Hausnummer 22 abgestelltes, ungesichertes Damenfahrrad an sich. Die Beamten nahmen ihn nach kurzer Flucht vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Das Fahrrad brachten sie zur nahegelegenen Polizeidienststelle.

Das weiße Damenfahrrad des Herstellers KS Cycling hat Auffälligkeiten und Anbauten, die eine Zuordnung vereinfachen können (siehe Bild). Dazu gehören der angebrachte Kindersitz und der Gepäckkorb vorne.

Die Eigentümerin des Fahrrades wird gebeten, sich mit den Ermittlern telefonisch unter 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. Zur Abholung des Rades ist die Vorlage eines Eigentumsnachweises erforderlich. (bm)

