POL-PDLD: Weinreben zerstört

Klingenmünster (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 16.08.21 und dem 27.08.21 in einem Weinberg an der L 493, zwischen Klingenmünster und Klingen, etwa 550 Weinreben zerstört. Während etwa 300 Weinreben mutwillig zerschnitten wurden, haben die Täter etwa weitere 250 Weinreben mit einem Herbizid besprüht, so dass diese auch völlig unbrauchbar wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4000.- Euro belaufen.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 / 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

