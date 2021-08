Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer++

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer Farven/K122. Am Mittwochnachmittag kam es auf der K 122 im Bereich Farven zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem Hund an der Leine die Kreisstraße 122 in Richtung Farven. Ein 26-jähriger Autofahrer, der die K 122 in dieselbe Richtung befuhr, überholte den Fahrradfahrer im Bereich der Gemarkung Farven-Stüh. Während des Überholvorgangs kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrradfahrer, woraufhin dieser von seinem Fahrrad stürzte und derart schwer verletzt wurde, so dass er noch an der Unfallstelle trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Hund des Verunfallten blieb unverletzt. Ein KFZ-Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft angefordert.

