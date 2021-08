Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Schwerer Unfall auf der B 71++Müll abgeladen++Einbruch in Tennisheim++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall auf der B 71

Rotenburg. Am Dienstagmittag ereignete sich auf der B 71 im Bereich der Rotenburger Von-Düring-Kaserne in Fahrtrichtung Mulmshorn ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann wollte nach links in die Einmündung zur Sandkuhle abbiegen. Der dahinter befindliche Fahrer übersah den Abbiegevorgang und wollte den PKW überholen. Dabei kollidierte der 45-jährige Fahrer mit dem abbiegenden Fahrzeug. Beide PKW wurden daraufhin in den Seitenraum geschleudert. Der Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs musste durch die Feuerwehr schwer verletzt aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen werden. Ebenso wurden der Fahrer und die Insassin des überholenden Fahrzeugs verletzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit, die B71 wurde für eine Stunde voll gesperrt.

Müll abgeladen

Rotenburg. Ein aufmerksamer Spaziergänger stellte am Dienstagmittag im Bereich Am Forst Ahlsdorf in der Nähe eines dortigen Waldweges fest, dass es zu einer unerlaubten Abfallentsorgung gekommen ist. Unbekannte hatten dort ihren Sperrmüll und Grünabschnitt in dem Waldstück entsorgt. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Rotenburg musste den Unrat nun entfernen. Rückschlüsse auf den Verursacher waren nicht feststellbar. Die Polizei ist daher auf Zeugenhinweise unter 04261-9470 angewiesen.

Einbruch in Tennisheim

Bremervörde. Unbekannte Täter brachen Dienstagnacht in der Waldstraße in das dortige Tennisheim ein. Die Räumlichkeiten des Bremervörder Tennissportvereins wurden durchsucht. Mit Akkuschraubern und einer Werkzeugkiste verließen die Täter das Tennisheim wieder. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761-99450 entgegen.

