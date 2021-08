Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Einbruch in Einfamilienhaus - Täter nutzten Urlaub++Falsche Kennzeichen++Widerstand nach Führerscheinbeschlagnahme++Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus - Täter nutzten Urlaub

Scheeßel. Einbrecher nutzten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Vahlder Weg. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Da sich die Hausbewohner zur Zeit im Urlaub befinden, ist bislang unklar ob die Täter Diebesgut erlangten. Die Hausbewohner wurden inzwischen telefonisch über den Einbruch informiert. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Falsche Kennzeichen

A1/Sittensen. Bei einer Kontrolle eines Golffahrers auf dem Autohof an der A1 stellten die Beamten am Sonntagabend fest, dass die angebrachten Kennzeichen offiziell gar nicht zu dem Auto gehörten. Eigentlich sollten die Kennzeichen an einem Opel zu befestigt sein. Der 31-jährige Fahrer des Golfs muss nun erst einmal den Nachweis erbringen, dass es sich tatsächlich um sein Auto handelt. So lange bleiben die Autoschlüssel bei der Polizei.

Widerstand nach Führerscheinbeschlagnahme A1/Sottrum. Am Sonntagabend kam es auf der A1 im Bereich Sottrum zu einem Auffahrunfall. Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Verden befuhr, in Begleitung seines 10-jährigen Sohnes, mit seinem PKW die A 1 in Richtung Bremen und fuhr dabei auf einen Sattelschlepper auf. Verletzt wurde keiner der beiden Insassen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen schnell die mögliche Ursache für den Unfall fest - der Fahrer des PKW stand deutlich unter Alkoholbeeinflussung, ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Offenbar war der Mann damit nicht einverstanden, er begann zu randalieren und verletzte dabei zwei Polizisten leicht an der Hand. Die restliche Nacht musste der 37-Jährige dann in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Seinen Sohn verbrachten die Beamten zu der Lebensgefährtin des Mannes.

Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss auf der Autobahn A1/Stuckenborstel. Gleich zwei Autofahrer stoppte die Polizei in der Samstagnacht unter Drogeneinfluss. Für einen 33-jährigen Mann endete die Fahrt auf dem Pendlerparkplatz der Anschlussstelle Stuckenborstel. Die Polizei stellte in der Kontrolle bei ihm Anzeichen für eine Beeinflussung von Drogen fest. Ein Vortest bestätigte dann die Vermutung der Beamten. Positiv reagierte der Test gleich auf THC, Amphetamine und Metamphetamine. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei einem weiteren Autofahrer auf der A1 stellten die Beamten ebenfalls typische Ausfallerscheinungen für Drogenkonsum fest. Zudem fanden sie noch Marihuana in seinem Fahrzeug auf. Dem 40-jährigen Mann wurde nach einer Blutentnahme die Weiterfahrt untersagt. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell