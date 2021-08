POL-ROW: Bei Schockanrufen Geld gefordert+++Autobahnpolizei hat Kleintransporter im Visier+++Vandalismus an der Grundschule "Engeo" - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Rotenburg

Bei Schockanrufen Geld gefordert+++Autobahnpolizei hat Kleintransporter im Visier+++Vandalismus an der Grundschule "Engeo" - Zeugen gesucht

Roteburg

+++Bei Schockanrufen Geld gefordert+++

Rotenburg - In den Mittagsstunden des gestrigen Donnerstags kam es zu zwei polizeilich bekanntgewordenen Schockanrufen bei lebensälteren Mitbürgern der Landkreismitte. Hier wurde durch unbekannten Anrufer ein Schreckensszenario eines nahen Verwandten geschildert. Dieses habe im Ausland stattgefunden. Eine höhere Geldsumme müsse gezahlt werden, damit man entsprechend Hilfe leisten könne. In beiden Fällen haben die angerufenen sehr gut reagiert und sich nicht auf diese Lügengeschichte eingelassen und das Gespräch beendet. Hierzu rät die Polizei: Bei solchen Anrufen handelt es sich offensichtlich um eine Betrugsmasche, auf welches auf keinen Fall reagiert werden sollte. Hier ist es hilfreich sich, wenn möglich die Anruferdaten zu notieren und den Vorfall der Polizei zu melden.

+++Autobahnpolizei hat Kleintransporter im Visier+++

Sittensen / BAB 1 - Die Beamten der Autobahnpolizei hatten am gestrigen Nachmittag und Abend ein besonderes Augenmerk auf Kleintransporter gesetzt. Hier wurden in drei Fällen erhebliche Überladungen von bis zu 27 Prozent festgestellt, was in dieser Fahrzeugkategorie eine Überladung von etwa 1.000 kg bedeutet. In allen drei Fällen wurden sogenannte Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet, wo der verantwortliche Transporteur zur Verantwortung gezogen wird. Bei solch gelagerten Sachverhalten werden nicht selten Summen in Höhe von bis zu 1.000 Euro abgeschöpft. "Das hierdurch die Fahrzeugstabilität und Verkehrssicherheit in einem erheblichen Maß beeinträchtigt ist, liegt auf der Hand!", so die Polizei. (Lichtbilder in der digitalen Pressemappe)

+++Vandalismus an der Grundschule "Engeo" - Zeugen gesucht+++

Bremervörde - Durch bislang unbekannte Täter wurden auf dem Gelände der angrenzenden Turnhalle mehrere Beleuchtungseinrichtungen eines Fahrradständers zerstört, sowie ein Holzhäuschen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge richtet sich der Verdacht derzeit gegen zwei jugendliche Täter. Für weitere Ermittlungen bittet die Polizei Bremervörde um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Zeitraum vom 04.08.2021, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei zu melden. Tel.: 04761-99450

