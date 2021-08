Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zigarettenautomat aufgebrochen+++Vandalismus im Rohbau+++PKW-Fahrer unter Einfluss von Marihuana+++Kein Versicherungsschutz für PKW+++Unerlaubt mit PKW unterwegs

Rotenburg (ots)

+++Zigarettenautomat aufgebrochen+++

Nartum - In den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs brachen unbekannte Täter, mittels brachialer Gewalt, einen Zigarettenautomaten an der Nartumer Hauptstraße auf. Die Täter entwendeten den gesamten Inhalt des Automaten und machten sich mit ihrer Beute unerkannt aus dem Staub. Der entstandene Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 3.000 Euro. Da die Öffnung des Automaten aufgrund des Täterhandelns nicht lautlos geschehen sein dürfte, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Tel.: 04281-93060 bei der Polizei Zeven zu melden.

+++Vandalismus im Rohbau+++

Bremervörde - In einem im Rohbau befindlichen Gebäude in der Bremervörder Innenstadt, trieben unbekannte Personen am Dienstagabend ihr Unwesen. In dem Haus besprühten sie Wände mit Farbe, im Keller lösten sie einen Feuerlöscher aus und zerstörten Fensterscheiben. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe 7.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde zu melden. (Tel.: 04761-99450)

+++PKW-Fahrer unter Einfluss von Marihuana+++

Hemsbünde - Die Rotenburger Polizei stoppte am gestrigen Abend einen PKW-Fahrer auf der B440. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten, weshalb die Entnahme einer Blutprobe folgte. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Fahrens unter Einfluss von Marihuana, sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten und mit einer empfindlichen Geldstrafe, als auch einem Fahrverbot rechnen.

+++Kein Versicherungsschutz für PKW+++

Elsdorf / BAB 1 - Durch Beamte der Autobahnpolizei konnte in den Abendstunden des gestrigen Mittwochs ein nicht versicherter PKW an der AS Elsdorf gestoppt werden. Der Fahrer war zuvor auf der BAB 1 in Richtung Hamburg unterwegs und musste den PKW dann am Kontrollort zurücklassen. Seine Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen des PKW musste er bei der Polizei hinterlegen. Die Weiterfahrt ist erst nach Vorlage eines ausreichenden Versicherungsschutzes bei der Polizei wieder möglich. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrer und Halter des PKW eingeleitet.

+++Unerlaubt mit PKW unterwegs+++

Zeven - Im Rahmen einer Kontrolle eines PKW stellten die Beamten der Polizei Zeven fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Dieser war am späten Mittwochabend auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und musste sein PKW letztendlich am Kontrollort hinterlassen. Da der Fahrer nicht der Halter des PKW war, wurde auch ein Strafverfahren wegen des Zulassens der Fahrt gegen den Fahrzeughalter eingeleitet. Dieser steht in einem solchen Fall, als Verantwortungsträger für ein Fahrzeug in der Pflicht sich davon zu überzeugen, dass nur Berechtigte hinter dem Steuer sitzen. Beide Personen müssen mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, welche von einer Geldstrafe bis hin zu einem Fahrverbot oder einer Fahrerlaubnissperre reichen können.

