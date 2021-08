Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Vandalismus auf Friedhofsgelände +++ Explosiver Fund am Bullensee

Rotenburg (ots)

+++Vandalismus auf Friedhofsgelände+++

Wilstedt - Auf dem Gelände des Friedhofes in Wilstedt haben Unbekannte am Nachmittag des 02.08.2021 mehrere Grabstellen beschädigt und verwüstet. Die Polizeistation Tarmstedt hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und konnte bereits erste Hinweise zu den Verursachern gewinnen. Offensichtlich handelt es sich hierbei um ein mehr als unsittliches Verhalten von Kindern / Jugendlichen, welche sich hierfür nun verantworten müssen.

+++Explosiver Fund am Bullensee+++

Kirchwalsede - Am Nachmittag des vergangenen Montages, machte eine Besucherin des Bullensees eine explosive Entdeckung. Am Sandstrand fand sie einen stark verrosteten, zylindrischen Gegenstand. Hierbei hatte sie ein ungutes Gefühl und informierte umgehend die örtliche Polizei. Durch die Hinzuziehung des Kampfmittelräumdienstes konnte dieser Zylinder als eine korrodierte britische Granate mit etwa 2 cm Durchmesser erkannt und gefahrlos beseitigt werden. Bei dem Fundort handelt es sich um den Sandstrand in der Nähe des dortigen Kiosks, welcher vor mehreren Jahren angefüllt wurde. Bei dem Fund der Granate scheint es sich jedoch um einen Ausnahmefall zu handeln, da diese augenscheinlich im Rahmen der Anfüllarbeiten an den Bullensee gelangt ist. Eine Gefahr für Besucher des Badesees bestehe nach Auskunft der Experten daher nicht. Dennoch werde eine Absuche dieses Areals, in Absprache mit entsprechendem Fachdiensten erfolgen.

Die Polizei rät beim Auffinden derartiger Gegenstände zu besonderer Vorsicht! Im Zweifel sollte der Fundort markiert werden, der Griff zum Telefon erfolgen und versucht werden andere Personen im Umfeld davor zu warnen. Auf keinen Fall sollte ein solches Fundstück aufgenommen und eigenhändig transportiert werden! -Lichtbild in der digitalen Pressemappe-

