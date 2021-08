Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf zum Brand der Kindertagesstätte in Zeven

Zeven (ots)

Zeven - Im Nachgang zur bereits verfassten Mitteilung zum Brand der Kindertagesstätte in Zeven bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Sonntag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr Auffälligkeiten im Nahbereich des Brandortes festgestellt hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Zeven zu melden. Dort werden entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 04281-93060 entgegengenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Sobald hierzu genauerer Erkenntnisse vorliegen werden wir erneut berichten.

