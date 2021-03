Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeibeamte stellen gefälschten Führerschein sicher

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am 10.03.2021 suchte die Polizei, aufgrund des Abgleichs eines Blitzerfotos des Fahrers, einen 48-jährigen Fahrzeuglenker an seiner Wohnadresse auf. Im selben Moment fuhr der betreffende Mann mit seinem Pkw in die Hofeinfahrt ein, sodass die Beamten ihn an Ort und Stelle kontrollieren konnten.

Bei der Überprüfung der Führerscheindaten konnte festgestellt werden, dass der 48-Jährige ein gefälschtes Führerscheindokument mit sich führte und somit keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Nun erwartetet den Autofahrer neben dem Bußgeldverfahren wegen zu schnellem Fahren, eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell