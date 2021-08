Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Ermittlungen zum Brand in Zeven aufgenommen + Ohne Führerschien unterwegs + Unter Drogen auf der BAB + Unfall an der B215 + Brand von Sattelzug verhindert + ...

Rotenburg (ots)

+++Ermittlungen zum Brand der Kindertagesstätte in Zeven aufgenommen+++

NACHTRAG ZUM BRAND VOM 01.08.2021

Zeven - Die Brandermittler der Polizei Zeven haben am gestrigen Montag, die Ermittlungen zur Brandursache an der DRK Kindertagesstätte aufnehmen können. Auf Grund der ausgedehnten Brandzehrung und des erheblichen Schadens, dauern die diesbezüglichen Ermittlungen weiterhin an. Unter Hinzuziehung entsprechender Fachkräfte wird der Brandort begutachtet und genau untersucht werden. Daher können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zur Brandursache getroffen werden.

+++Ohne Führerschien unterwegs+++

Sottrum - Durch die Polizeistation Sottrum wurde am Montagnachmittag ein Kleinwagen auf der B 75 bei Hassendorf gestoppt. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz eines Führerscheines war. Somit war ihre Fahrt sofort beendet und sie muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

+++Unter Drogen auf der Autobahn+++

BAB 1 - Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Rotenburg stellten im Laufe des Montagabends zwei Fahrten unter Drogeneinfluss fest. In beiden Fällen waren jüngere Fahrzeugführer angetroffen, bei welchen im Rahmen der Kontrolle entsprechende Hinweise auf Cannabiskonsum festgestellt worden. Beide mussten Blutprobe über sich ergehen lassen und ihre Weiterfahrt abbrechen.

+++Unfall beim Einfahren auf die B 215+++

Rotenburg - Beim Einfahren von der Bundesstraße 75 auf die B 215 übersah ein Sattelzugfahrer offensichtlich den bevorrechtigten roten Fiat Panda und stieß seitlich mit diesem zusammen, wodurch dieser an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Sattelzugfahrer, bzw. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg (Tel.: 04261-9470) zu melden.

+++Brand von Sattelzug verhindert+++

Selsingen - Ein Fahrer eines PKW teilte der Polizei am Montagmorgen einen Sattelzug mit, welcher während der Fahrt augenscheinlich Funken sprühte und im Bereich des Hinterrades deutlich heiß wurde. Da der Sattelzug mit Gefahrgut beladen war, wurde umgehend die Feuerwehr alarmiert und hinzugezogen. An einem günstigen Ort trafen Sattelzug und Feuerwehr zusammen, wo die heiß gelaufenen Bremsscheibe abgekühlt und somit ein Brand des Fahrzeuges verhindert werden konnte. Zum Zwecke der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße 71 für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Ein besonderer Dank geht in diesem Fall an den aufmerksamen Verkehrsteilnehmer und gute Arbeit der Feuerwehr!

+++Eigentümer zu Fahrrad gesucht+++

Bremervörde - Im Rahmen von Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl aus dem Juni diesen Jahres, trafen die Polizeibeamten auf ein sogenanntes Pedelec. Diese konnte bislang leider keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wer das auf den beigefügten Lichtbildern abgebildete Fahrrad wiedererkennt, wird gebeten sich mit der Polizei Bremervörde (Tel.: 04761-99450) in Verbindung zu setzen. (Lichtbilder in der digitalen Pressemappe)

+++Mit 1,8 Promille an der Rastanlage verunfallt+++

BAB 1 - In der Nacht von Montag auf Dienstag kollidierte ein Sattelzugfahrer beim Einfahren auf die Rastanlage Grundbergsee (Süd) mit zwei dort geparkten Fahrzeugen und einem Betonpoller. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass offensichtlicher Alkoholgenuss zu diesem Unfall führte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der Unfallverursacher musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein bei der Polizei abgeben und sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Glücklicherweise kam es bei diesem Zwischenfall lediglich zu Sachschäden, welche die Polizei mit etwa 2000 Euro beziffert.

