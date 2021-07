Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0534--Bandendiebstahl: Polizei nimmt fünf Tatverdächtige fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Hanseatenhof Zeit: 16.07.21, 18.25 Uhr

Die Polizei nahm am Freitagabend fünf Tatverdächtige nach einem Bandendiebstahl in der Bremer Altstadt fest.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 18.25 Uhr, wie die fünf Männer und Frauen mehrfach das Kaufhaus am Hanseatenhof betraten und diverse Kinderbekleidung in mitgeführte Koffer legten und diese in einem in der Nähe abgestellten Opel mit polnischem Kennzeichen verstauten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten die fünf Tatverdächtigen noch vor Ort. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnten insgesamt fünf Koffer mit neuer Kinderkleidung im Wert von knapp 4000 Euro sichergestellt werden. An der Bekleidung waren noch die Etiketten des Modegeschäftes vorhanden. In einem danebenstehenden Transporter mit Berliner Kennzeichen wurden weitere Kindersachen auf Kleiderbügeln aus dem Geschäft gefunden. Beide Fahrzeuge wurden als Tatmittel beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die moldauischen und armenischen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zum Teil erkennungsdienstlich behandelt. Haftgründe gegen sie werden aktuell geprüft. Nach ersten Erkenntnissen gab es kürzlich gleichgelagerte Fälle durch reisende Täter mit demselben Modus Operandi bei niedersächsischen Filialen des Modekaufhauses. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell