Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Völkesweiler (ots)

Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 07.40 Uhr, missachtete eine 42jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis SÜW an der Einmündung L494/L495 die Vorfahrt eines 57jährigen PKW-Fahrers aus dem Kreis SWP. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5700 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell