Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Edenkoben (ots)

In der Zeit von 28.08.2021, 20:00 Uhr - 28.08.2021, 10:30 Uhr, kam es in 67480 Edenkoben, Privatstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheide an dem abgestellten Pkw des Geschädigten. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell