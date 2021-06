Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Einbruch in Geräteschuppen

Badbergen (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag kam es in Groß Mimmelage, am Buthfers Weg unweit der Nortruper Straße, zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine verschlossene Metalltür und entwendeten aus dem Gebäude diverse Elektro- und Handwerkzeuge. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehr als 1.300 Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück unter 05431/907760.

