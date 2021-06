Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Bäckerei

Bad Iburg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend 19 Uhr bis Mittwochmorgen 04 Uhr, kam es an der Fuchsbreite zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Toilettenfenster gewaltsam Zutritt. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und unterschiedliche Räume betreten, entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand allerdings nichts. Den Fluchtweg bildete eine Notausgangstür. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

