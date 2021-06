Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw in Meesdorf

Melle (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr im Ortskern von Meesdorf. Ein 19-Jähriger aus Melle beabsichtige mit seinem Pkw Skoda aus der Meesdorfer Straße, einer Seitenstraße gegenüber dem Zitterweg, nach links auf die Meesdorfer Straße in Richtung Buer abzubiegen. Dabei übersah der Heranwachsende die Vorfahrt eines 29-jährigen Bad Esseners, der mit seinem Motorrad in Richtung Bad Essen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sein Zweirad der Marke Yamaha musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden von der Polizei auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell