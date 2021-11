Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Raubüberfall auf Metzgerei

Landau (ots)

Am Donnerstag, dem 04.11.2021, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Ostbahnstraße in Landau ein Raubüberfall auf den Inhaber einer Landauer Metzgerei. Ein bislang unbekannter Täter überraschte den 64jährigen Landauer im Innenhof der Metzgerei und erbeutete nach einem kurzen Gerangel dessen Bargeld. Nach der Tat rannte er in Richtung Innenstadt davon. Der Täter wird als ca. 170 cm groß und schlank beschrieben. Er soll eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Basecap und vermutlich einen schwarzen Mund-Nasenschutz getragen haben. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

