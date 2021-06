Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen vom Wochenende

Aachen / StädteRegion (ots)

Am vergangenen Wochenende führte der Verkehrsdienst der Aachener Polizei in Stadt und StädteRegion mehrere Verkehrskontrollen und Überwachungen des Straßenverkehrs durch.

Mit dem Radarmessgerät wurde in Simmerath und Einruhr die Geschwindigkeit bei über 1200 Kraftfahrzeuge gemessen. Weit über 100 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen, gegen fünf leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Rund ein Dutzend Verwarnungsgelder erhoben die Polizisten u.a. wegen Missachtung der Gurtpflicht und der Nichtbeachtung des Streckenverbotes auf der L 166.

Am Samstag (19.06.2021) gegen 18 Uhr kontrollierten die Beamten in der Aachener Philipsstraße den Fahrer eines E-Scooters. Ein Drogenvortest verlief positiv. Er musste mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Bei einer Lkw-Kontrolle im Reichsweg am selben Tag zeigte der Fahrer den Polizisten einen gefälschten Führerschein. Gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

In Eschweiler auf der Indestraße kontrollierten die Beamten einen Fahrzeugführer, der offenbar die Kfz-Steuer für sein Fahrzeug nicht bezahlt hatte. Gegen ihn leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ein. Ebenfalls in Eschweiler fiel den Beamten ein Pkw "Am Hohenstein" auf, an dem gefälschte französische Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (fp)

