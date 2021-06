Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz - geistig kranke Frau verschanzt sich in Wohnung

Aachen (ots)

Heute Morgen (18.06.2021) beabsichtigte ein gesetzlich bestellter Betreuer sowie ein Mitarbeiter der StädteRegion Aachen eine richterlich angeordnete Zwangsmaßnahme bei einer psychisch kranken Anwohnerin in der Lochnerstraße durchzuführen. Dabei bat man im Rahmen eines sogenannten Amtshilfeersuchens um die Unterstützung der Polizei. Die Betroffene bedrohte die Kräfte an der Tür jedoch schon mit einem Messer und verschanzte sich in ihrer Wohnung. Da eine akute Gefährdung der Erkrankten und anderer nicht auszuschließen war, mussten Spezialkräfte der Polizei schließlich gewaltsam in die Wohnung eindringen. Die Frau konnte überwältigt und nach medizinischer Betreuung vor Ort anschließend in die Obhut einer psychiatrischen Klinik übergeben werden. Sie wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (pw)

