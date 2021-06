Polizei Aachen

POL-AC: Die Polizei warnt erneut: Betrüger am Telefon schlagen wieder zu

Aachen/StädteRegion (ots)

Am vergangenen Mittwoch (16.06.2021) meldete sich eine angebliche Freundin einer Seniorin telefonisch und gab vor, in einer Notlage zu sein. Sie würde dringend Bargeld benötigen, welches am nächsten Tag wieder auf ihr Konto zurücküberwiesen werden würde. Hilfsbereit und in der irrigen Annahme, dass es sich bei der Anruferin wirklich um eine Freundin handelt, wollte die Seniorin helfen. Absprachegemäß übergab sie einem Mann bei zwei Treffen mehrere Tausend Euro Bargeld. Als die Rücküberweisung ausblieb, bemerkte das Opfer, dass sie betrogen worden war und erstattete Strafanzeige.

Immer wieder gelingt es Tätern, vor allem bei Senioren, mit solchen Betrugsmaschen hohe Geldbeträge oder auch Schmuck zu erbeuten. Beenden Sie solche Telefonate und melden dies umgehend bei der Polizei "110". Bitte informieren Sie auch Verwandte, Angehörige und Bekannte über diese Vorgehensweise. Ausführliche Tipps und Verhaltensinformationen können Sie auf dieser Internetseite abrufen: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-sicher-leben/ (fp)

