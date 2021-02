Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigung am "Alten Bahnhof" in Olpe

Olpe (ots)

Am Donnerstag (4. Februar) meldete ein Zeuge der Polizei, dass eine Glasscheibe am Bauwerk des "Alten Bahnhofs" in der Straße "Am Bahnhof" in Olpe durch Unbekannte zerstört wurde. Der Tatzeitraum liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Mittwoch (3. Februar, 16 Uhr) und Donnerstag (4. Februar, 13.30 Uhr). Die Scheibe hatte ein Maß von 40 x 60cm. Es entstand ein Sachschaden am Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

