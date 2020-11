Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugkontrolle in Neubrandenburg - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Diebesgut beschlagnahmt

NeubrandenburgNeubrandenburg (ots)

Am 18.11.2020 gegen 04:30 Uhr ist den Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Neuendorfer Straße ein Fahrzeug aufgefallen. Die Beamten haben sich entschlossen, das Fahrzeug zu kontrollieren und folgten diesem. Das Fahrzeug mit den polnischen Kennzeichen konnte in der Schillerstraße gestoppt und kontrolliert werden. In dem Fahrzeug befanden sich die beiden 29-jährigen polnischen Bürger. Der Fahrzeugführer wirkte nervös und angespannt. Zudem haben die Beamten neben geröteten Bindehäuten und wässrigen Augen weitere Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Fahrer festgestellt. Nach erfolgter Belehrung räumte der 29-jährige Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ein, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten zudem mindestens 16 Autobatterien, zwei Autoreifen, einen leeren Kraftstoffkanister, ein nach Kraftstoff riechenden Schlauch, mehrere zum Einbruch dienliche Werkzeuge sowie zwei Sturmhauben fest. Da die beiden 29-Jährigen nicht angeben konnten, woher die Gegenstände stammen und der Verdacht des Diebstahls bestand, wurden die Gegenstände beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht. Hier erfolgte die erkennungsdienstliche Behandlung sowie Beschuldigtenvernehmung der beiden Tatverdächtigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg werden die beiden polnischen Bürger anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls werden weiter im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell