Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200418 - 0457 Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall - 19-Jähriger schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Vormittag (17. April 2021) kam es auf der A3 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter mit einem Sattelzug kollidierte. Der 19-jährige Fahrer des Transporters kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 59 Jahre alter Mann mit einem DAF-Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Zu dieser Zeit fuhr ein 19-Jähriger mit einem Kleintransporter der Marke Citroen in die gleiche Fahrtrichtung und wechselte zwischen dem Mönchhof-Dreieck und der Anschlussstelle Kelsterbach von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Sattelzug, sodass der Kleintransporter in der Folge nach links abprallte und in der Mittelschutzplanke einschlug.

Der 19-Jährige Fahrer, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam aufgrund schwerer Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der nicht mehr fahrbereite Kleintransporter musste abgeschleppt werden.

Während der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Fahrbahn der A3 in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:10 Uhr voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Freigabe der Fahrbahn erfolgte gegen 13:10 Uhr.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen und dem genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell