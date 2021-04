Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200418 - 0456 Frankfurt-Niederrad: Gartenhüttenbrände

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagmorgen, den 16. April 2021, ereigneten sich im Stadtteil Niederrad zwei Gartenhüttenbrände. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst um kurz nach 6 Uhr eine Gartenhütte am Niederräder Ufer in Brand. Die Hitze der Flammen beschädigten zwei Boote des angrenzenden Grundstücks.

Gegen 08:40 Uhr brannte es dann nur zweihundert Meter entfernt in der Mainfeldstraße. Eine weitere Gartenhütte stand in Vollbrand. Darüber hinaus kam es durch das Feuer zu Beschädigungen an einem Holzverschlag sowie einer Voliere auf dem Grundstück.

Beide Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat zu beiden Bränden die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu einem möglichen Täter und / oder verdächtigen Beobachtungen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51599 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

