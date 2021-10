Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Löwe angefahren und geflüchtet

Germersheim (ots)

Am Samstag, gegen 2:20 Uhr überfuhr ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen mit der Buchstabenkombination QXV den Kreisverkehr im Bereich der Südpfalzkaserne. Hierbei beschädigte das Fahrzeug eine Richtungstafel und eine auf dem Kreisverkehr befindliche Löwenskulptur aus Metall. Anschließend flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zu dem weißen Transporter geben. Dieser dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

