POL-PDLD: Betrunkene fährt zur Dienststelle

Weil einer 36-jährigen Dame aus Landau die Wartezeit im Empfang auf der Polizeidienststelle, am Abend des 29.10.2021, zu lange vorkam, entschloss sie sich wieder zu gehen. Hierbei konnte sie durch einige Polizeibeamte beobachtet werden, wie sie in ihren PKW auf dem Besucherparkplatz stieg und davonfuhr. Da die Dame zuvor jedoch einen recht betrunkenen Eindruck gemacht hatte, wurde ihr unverzüglich eine Streife hinterhergesandt. Diese konnte die Fahrerin wenig später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Da diese tatsächlich betrunken war, ging es wieder zurück zur Dienststelle, dieses Mal im Streifenwagen. Dort erbrachte eine Atemalkoholmessung einen Wert von 3,57 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Dame schien sich scheinbar ungerecht behandelt zu fühlen, da sie sich veranlasst sah, alle Anwesenden aufs Unflätigste zu beleidigen. Sie erwarten daher Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung.

