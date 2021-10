Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Höhe NW-Süd - Er wollte eigentlich nur helfen...

A65/Höhe NW-Süd (ots)

Am Freitagabend, 29.10.2021, gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei in Edenkoben ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der A65 in Richtung Ludwigshafen Höhe Neustadt-Süd gemeldet. Beim Eintreffen der Streife war bereits ein Bekannter des Fahrers anwesend, um das Pannenfahrzeug abzuschleppen. Bei der Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass der hinzugekommene Helfer mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte den geforderten Geldbetrag bezahlen und damit einen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt verhindern.

