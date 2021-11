Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Supermarkt

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Gegen 02:50 Uhr wurde in Schweigen-Rechtenbach, an einem Geschäft unmittelbar vor der Grenze nach Frankreich, die Scheibe eingeschlagen und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die maskierten Täter flüchteten mit einem dunklen hochmotorisierten Sportwagen mit gestohlenen Kennzeichenschildern. Zeugen, welche in dem Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Industriegebiets "An der Schmalwiese" wahrgenommen haben und insbesondere Angaben zu dem dunklen Sportwagen mit PS-Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

