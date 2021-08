Polizei Paderborn

POL-PB: Motorsägen und Laubbläser gestohlen

Paderborn-Sennelager (ots)

Nach dem Einbruch auf ein Gelände an der Südstraße in Paderborn-Sennelager sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 28. August, 17.00, Uhr und Montag, 30. August, 06.15 Uhr, über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Areal.

Aus den dort in einer Lagerhalle abgestellten Fahrzeugen entnahmen der oder die Täter unter anderem Rasentrimmer, Motorsägen und Laubbläser, welche sie zunächst auf dem Boden vor der Halle ablegten. Möglicherweise wurden sie im Anschluss bei der Flucht gestört, denn bis auf zwei Motorsägen und einen Laubbläser blieben die abgelegten Gegenstände am Tatort zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich über die Telefonnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell