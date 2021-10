Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Samstagmorgen, 09:00h, bis Sonntagmorgen, 02:10 h, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hans-Hinrichs-Straße ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster ins Gebäude, durchsuchten die Zimmer und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zum Wert der Beute und der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in der oben genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen machten, mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

