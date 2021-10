Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Alleinunfall mit einem Schwerverletzten

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 29-jähriger Detmolder mit seinem PKW VW die Detmolder Straße in Richtung Detmold. Etwa in Höhe des dortigen Kinos kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und prallte frontal gegen eine Baum. Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt und ins Klinikum nach Detmold transportiert. Am PKW entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat In Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell