POL-LIP: Lemgo - PKW gegen Baum

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 43-jähriger Mann aus Aerzen mit seinem PKW Seat den Detmolder Weg in Richtung Detmold. In Höhe des Schützenhauses kam der Seat-Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten, fuhr dann wieder nach links, überquerte die komplette Fahrbahn und prallte auf dem Grundstück des Schützenschießstandes frontal gegen einen Baum. Ein Zeuge konnte den Unfallfahrer direkt aus dem PKW bergen und Erste Hilfe leisten. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Unfallfahrer aufgrund plötzlich eintretender gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein PKW verloren hatte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lemgo transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell