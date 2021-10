Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Einbruch in Gartenhütte

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit zwischen dem 26.09.2021 und Freitagabend, 17:00 h, drangen bisher unbekannte Täter in eine Gartenhütte an der Schwering&Hasser-Straße ein. Die Täter stiegen durch ein Fenster ein und entwendeten mehrere Akkus für Gartengeräte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

