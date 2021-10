Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wiembeck. Motorradfahrer prallt gegen LKW.

Lippe (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 59-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Gegen 14 Uhr befuhr der Mann aus Bückeburg mit seiner BMW die relativ schmale Straße Funkenbruch in Richtung der Meinberger Straße. Innerhalb einer engen Kurve geriet der 59-Jährige mit seiner BMW in Richtung Mitte der Straße. Dort prallte er gegen den entgegenkommenden LKW eines 58-jährigen Mannes aus Polen. Die BMW stieß gegen den Unterfahrschutz des LKWs und schleuderte in den angrenzenden Straßengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 8.000 Euro. Die BMW musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15:30 Uhr gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell