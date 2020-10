Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Wohnung - 10.000 Euro und Elektrogeräte gestohlen - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagabend (03.10.2020) in eine Wohnung in der Siegtalstraße in Niederschelden eingebrochen.

Der 39-Jährige Bewohner hatte seine Wohnung gegen 17 Uhr verlassen. Als er gegen 19:50 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch. Der unbekannte Täter hat diverse Elektrogeräte sowie 10.000 Euro Bargeld entwendet.

Hinweise bitte direkt an die Kriminalpolizei unter der 0271 7099-0.

