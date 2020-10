Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (30.09.2020) und Freitagabend (02.10.2020) hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Grabettstraße in Siegen-Eiserfeld einzubrechen.

Durch eine Seitentüre versuchte er, in die Garage des Wohnhauses zu gelangen. Mithilfe eines Zaunteils aus Metall wollte der Täter die Tür aufhebeln. Das gelang ihm jedoch nicht. Alle weiteren Türen und Fenster des Hauses blieben unberührt.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen rund um den Tatort gemacht hat, kann sich an die Kriminalpolizei in Siegen wenden unter der Telefonnummer 0271 7099-0.

