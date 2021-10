Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Linksabbiegerin übersieht Gegenverkehr

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag befuhr eine 44-jährige Frau aus Holzminden mit ihrem PKW VW die Paulinenstraße in Richtung Lagesche Straße. An der Einmündung Paulinenstraße / Industriestraße beabsichtigte die Frau nach links in die Industriestraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den PKW eines 45-jährigen Detmolders, der mit seinem Auto auf der Paulinenstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch ein 11-jähriges Kind im PKW des Detmolders leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell