POL-NMS: 210302-2-pdnms Update Explosion Nortorf

Update Explosion Nortorf

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )

Am heutigen Tag wurde ab 12 Uhr die Absuche der Brandruine durch Beamte der Kriminalpolizei fortgesetzt.

Da das Gebäude stark einsturzgefährdet ist, kann der Brandort weiterhin nur mit Hilfe der Feuerwehr und einem Leiterwagen untersucht werden. Am heutigen Nachmittag wird durch eine Abrissfirma versucht, das Gebäude von oben an abzutragen. Hierdurch sollen die unteren Schichten freigelegt werden.

Die vermisste Person wurde bislang nicht aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die auffällige Personenbewegungen oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Brandentstehung am Montagmorgen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04331/208-450 an die Polizei in Rendsburg zu wenden.

