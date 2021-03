Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210302-1-pdnms Feuer in Beringstedt

Beringstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Beringstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Um 10.17 Uhr wurde der Brand eines Reetdachhauses in Beringstedt gemeldet. Einsatzkräfte aus Feuerweher und Polizei befinden sich am Einsatzort. Das Dach hat komplett Feuer gefangen. Bewohner befanden sich nicht mehr in dem Gebäude. Die Anwohner werden gebeten, aufgrund der starken Rauchentwicklung, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

