Polizei Aachen

POL-AC: Diensthund stellt Randalierer

Stolberg (ots)

In der vergangenen Nacht (07.07.2020) gegen 1.30 Uhr randalierten zwei Männer in einem Haus am Kelmesberg. Der Sicherheitsdienst forderte diese auf, das Haus zu verlassen, aber nur einer kam der Aufforderung nach. Als die Polizisten eintrafen, versteckte sich der Zweite in einem Zimmer, verbarrikadierte die Tür mit Möbelstücken, randalierte weiter und kündigte lautstark an, dass er Widerstand leisten werde. Die Beamten öffneten die Zimmertür gewaltsam und sprachen den 34-jährigen weiterhin aggressiven Mann mehrfach an. Dieser ignorierte die Beamten, drehte ihnen den Rücken zu und kramte mit den Händen in umherliegenden Gegenständen. Da er auf wiederholte Ansprache der Polizisten nicht reagierte, setzten diese nach Androhung den Diensthund ein. Dieser biss den 34-Jährigen ins Bein und brachte ihn zu Fall. Bei seiner Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand, konnte aber nach kurzer Zeit überwältigt und medizinisch versorgt werden. Anschließend erfolgte sein Transport ins Krankenhaus und nach ärztlicher Begutachtung die Einweisung nach dem PsychKG. Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch leiteten die Beamten ein. Der Hundeführer verletzte sich ebenfalls leicht. Der Diensthund Helmut blieb unverletzt. (fp)

