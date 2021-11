Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Einbrecher scheitern an Jalousie

Bild-Infos

Download

Kleinfischlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kleinfischlingen einzubrechen. Da die Außenjalousien vollständig heruntergelassen waren, konnten die unbekannten Täter sich nicht ungehindert Zutritt zum Haus verschaffen. Die Täter versuchten eine Außenjalousie gewaltsam nach oben zu drücken, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend verließen die unbekannten Täter unverrichteter Dinge das Grundstück. Da Einbrecher nur wenigen Augenblicke versuchen, in Ihr Haus einzudringen, können Sie durch das Herunterlassen von Rollläden und Jalousien Einbrechern das Eindringen in Ihr Haus erschweren und dadurch Einbrüchen entgegenwirken. Durch die Polizei werden Grundschutzberatungen durchgeführt, um Ihr Zuhause möglichst einbruchssicher zu gestalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell