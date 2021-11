Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Warnschutzwesten an Grundschüler ausgehändigt

Bild-Infos

Download

Bad Bergzabern (ots)

Gesponsert vom Förderverein der Böhämmer Grundschule und vom ADAC wurden 120 Warnschutzwesten an die Grundschüler der ersten Klasse der gleichnamigen Grundschule Bad Bergzabern ausgehändigt. Die auffällig reflektierenden Warnschutzwesten sollen die Sichtbarkeit der Schulanfänger auf dem Schulweg und im Straßenverkehr verbessern. Von Polizeioberkommissar Jens Bender, als zuständigen Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, wurden die Warnschutzwesten am Donnerstag, 28.10.21, an die Kinder übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell